Суд не обнаружил убыток

Управляющей компании «Геокапитал» предпринимателя Василия Пеганова в двух судебных инстанциях отказали в удовлетворении иска к банку «Траст». Компания просила суды взыскать с банка 510,6 млн руб. убытков. В 2021 году «Геокапитал» выкупил у банка за 200 млн руб. задолженность дружественного ООО «ТКС», а оно уступило «Геокапиталу» помещения в многоэтажке в Солнечногорске. Истец был намерен продать их за 1,3 млрд руб., но банк якобы долго снимал обременение с недвижимости, которая за это время успела подешеветь до 804 млн руб. Поcчитав, что «Траст» своим бездействием нанес ей убытки, компания подала иск в суд. Две инстанции арбитражного суда в удовлетворении иска отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Траст" отстоял свою позицию в споре с уфимским "Геокапиталом"

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ "Траст" отстоял свою позицию в споре с уфимским "Геокапиталом"

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ООО «Управляющая компания „Геокапитал“» (имеет договор доверительного управления комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Инвест решения») не смогло отсудить у банка «Траст» более 510,6 млн руб. В эту сумму «Геокапитал» оценил убытки, полученные от покупки у банка просроченной задолженности.

Как следует из материалов дела, в декабре 2021 года «Геокапитал» приобрел у «Траста» за 200 млн руб. просроченную задолженность дружественного себе ООО «ТКС» (владеет Георгий Ожиганов, входило в ГК «НефтеПромСервис», «Финвесторг-Уфа» и «Торговый комплекс „Центральный“»). После сделки «Геокапитал» вошел вместо банка в ТКС «Геокапитал», подписали мировое соглашение, по условиям которого кредитору перешло 192 жилых и нежилых помещений, расположенных в многоэтажном доме на улице Драгунского в подмосковном Солнечногорске (на берегу озера Сенеж). На тот момент, заявлял «Геокапитал» в суде, стоимость объектов недвижимости составляла 1,31 млрд руб. с НДС. Однако оперативно оформить объекты в собственность истец не смог из-за «недобросовестного бездействия» банка, который длительное время не снимал с них залог. В конце концов, помещения перешли в собственность «Геокапитала» только в ноябре того же года. К тому времени, утверждал истец, их стоимость заметно уменьшилась — до 804 млн руб. с НДС. Разницу в 510,6 млн руб. «Геокапитал» и попытался взыскать с банка, полагая, что из-за его бездействия он понес убытки.

«Траст» просил отказать в удовлетворении иска, поясняя, что истец не представил доказательства, «подтверждающие причинно-следственную связь между действиями (бездействием) банка и возникшими убытками».

В мае этого года арбитражный суд Москвы не поддержал исковые требования «Геокапитала». Суд отметил, что после перехода прав требований и подписания мирового соглашения с «ТКС» истец мог самостоятельно обратиться в Росреестр. Между тем «Траст» по просьбе компании в мае 2022 года подал заявления о снятии залога с объектов недвижимости, что было сделано в том же месяце. Руководитель «Геокапитала» об этом знал, указал суд, сославшись на переписку между банком и компанией.

Кроме того, суд скептически отнесся к заявленной стоимости объектов в январе 2022 года — 1,31 млрд руб.

Девятый арбитражный апелляционный суд, в который с жалобой обратился «Геокапитал», оставил решение в силе. Он отметил, что закон не обязывает банк после продажи долга подавать заявления о снятии залога, а «Геокапитал» не доказал, что после подписания мирового соглашения с «ТКС» предпринимал активные действия для снятия обременений с недвижимости. Стоимость активов, на которой настаивал истец, также вызвала вопросы апелляционной инстанции.

Намерен ли «Геокапитал» подавать кассационную жалобу вчера выяснить не удалось: юрист Артем Алексеев, представляющий интересы компании, не отвечал на сообщения в мессенджере.

«Судебные споры о взыскании убытков смело можно отнести к числу непростых для истцов: предмет доказывания на их стороне довольно широк. Позиция истца в данном деле выглядит противоречиво и достаточно слабо – как с точки зрения установления всех элементов гражданско-правовой ответственности, так и с позиции надлежащего обоснования заявленных требований. Поэтому принятые судебные акты, несмотря на отдельные шероховатости, выглядят вполне убедительно. Учитывая рамки полномочий кассационной инстанции, ожидать отмены судебных актов не стоит»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов