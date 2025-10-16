Житель Крыма приговорен к трем годам колонии за призывы убивать русских

Южный окружной военный суд признал виновным 19-летнего жителя Бахчисарайского района Крыма Адиля Апкелямова в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете. Фигуранту назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, мужчина с использованием аккаунта в Telegram публиковал тексты с призывами к насильственным действиям против лиц, выделенных по признаку национальности,— русских. Помимо лишения свободы, суд лишил Адиля Апкелямова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, сроком на три года.

Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ по ч. 2 ст. 205.2 и ст. 280 УК РФ (за публичные призывы к терроризму и экстремистской деятельности).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Симферополе Киевский районный суд отправил под арест на два месяца четырех фигуранток, входивших в женскую ячейку международной террористической организации. Ранее были задержаны еще две участницы группы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Анна Гречко