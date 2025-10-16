Количество резюме соискателей старше 45 лет летом на Кубани выросло на 56%

В Краснодарском крае летом 2025 года количество резюме соискателей в возрасте 45–64 лет увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средние зарплатные ожидания кандидатов этого возраста составили около 70 тыс. руб./мес., сообщает пресс-служба платформы «Авито Работа».

Кандидаты старше 65 лет стали размещать резюме на 52% чаще, при этом на позициях с фиксированным графиком работы они рассчитывали на зарплату около 50 тыс. руб./мес. Наиболее востребованными должностями для соискателей 45–65 лет стали курьеры — число резюме выросло в 1,8 раза, а также администраторы (средняя зарплата 60 тыс. руб., +79% к году) и повара (70 тыс. руб., +74%).

Для старших кандидатов (65+) особенно популярны вакансии охранников, число резюме на эту должность увеличилось почти в два раза. Также они активно интересуются работой курьеров — количество резюме по этой профессии выросло на 41%, при средних зарплатных ожиданиях в 95 тыс. руб./мес.

По данным платформы, молодежь от 18 до 24 лет на Кубани летом 2025 года разместила на 47% больше резюме по сравнению с прошлым годом, при этом около 72% молодежи уже имеют опыт работы.

