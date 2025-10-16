На Кубани выдали больше всего кредитов на строительство гостиниц

Краснодарский край стал лидером по приросту кредитного портфеля «Сбера» на строительство гостиниц в 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости. Недвижимость» со ссылкой на зампреда правления банка Анатолия Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший прирост портфеля по жилью сформировали: Москва — 613 млрд руб. и Санкт-Петербург — 152 млрд руб. Краснодарский край по объемам выдач займов на возведение жилья сопоставим с Северной столицей — 144 млрд руб. В сегменте коммерческой недвижимости по отелям лидирует Кубань, по складам — Москва и Челябинская область, по торговым объектам — Алтайский край.

По итогам девяти месяцев 2025 года портфель «Сбера» по жилищному строительству вырос на 27%, до 6,7 трлн руб., банк выдал 2,9 трлн руб., что на 3,3% больше в годовом сравнении. Портфель по коммерческой недвижимости за три квартала достиг 1,8 трлн руб., увеличившись на 6% относительно 2024 года.

Господин Попов отметил, что девелоперы в сегменте коммерческой недвижимости сосредоточились на возведении гостиниц по государственной программе и строительстве складов. При этом интерес к бридж-кредитам для покупки земель снизился: за январь—сентябрь 2025 года банк выдал займов на 100 млрд руб. против 600 млрд руб. годом ранее.

В июле 2025 года Банк Дом.РФ заключил кредитные договоры по трем проектам возведения гостиничных комплексов в Краснодарском крае на сумму 8,7 млрд руб. Общая мощность объектов составит 454 номера.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по сентябрь 2025 года в Краснодарском крае открыли 35 отелей, что в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года, когда было введено 19 средств размещения.

Анна Гречко