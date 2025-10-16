На Кубани назвали топ-5 вакансий с ростом зарплат в 3 квартале 2025 года

Аналитики «Авито Работа» представили данные о пяти профессиях с наибольшим увеличением средних заработных плат в Краснодарском крае в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса.

В сегменте рабочих и линейных вакансий в лидерах: токарь (+45%, 80 тыс. руб./мес), водитель-экспедитор (+40%, 124,8 тыс. руб./мес), бетонщик (+38%, 142,6 тыс. руб./мес), работник кухни (+35%, 66,8 тыс. руб./мес) и арматурщик (+34%, 118,2 тыс. руб./мес).

Среди офисных профессий самые заметные изменения в зарплатах зафиксированы у специалистов службы поддержки (+29%, 59,2 тыс. руб./мес), маркетологов (+27%, 97,3 тыс. руб./мес), менеджеров по продажам (+26%, 90,1 тыс. руб./мес), бухгалтеров (+21%, 65,7 тыс. руб./мес) и инженеров (+14%, 105,6 тыс. руб./мес).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по начало октября 2025 года на «удаленку» в Краснодарском крае пришлось 33,5 тыс. вакансий из 75,4 тыс. по Южному федеральному округу (44%). Наибольшие зарплаты предлагают HR-бизнес-партнеру — от 280 тыс. руб., golang- и SQL-разработчикам — по 250 тыс. руб., fullstack QA Engineer — от 200 тыс. руб., а менеджеру по логистике и ВЭД — 150 тыс. руб. до вычета налогов

Нурий Бзасежев