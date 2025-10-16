Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Крыму арестовали четырех членов женской ячейки террористической организации

В Симферополе Киевский районный суд отправил под арест на два месяца четырех фигуранток, входивших в женскую ячейку международной террористической организации. Ранее были задержаеы еще две участницы группы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ установили, что женщины распространяли среди крымских мусульман идеологию организации, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», и вербовали новых сторонников на подпольных собраниях. По местам их проживания обнаружена запрещенная пропагандистская литература.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации).

Анна Гречко

