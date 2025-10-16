В ЗСК оценили темпы развития Апшеронского района

В Законодательном собрании Краснодарского края под председательством Юрия Бурлачко состоялось заседание, посвященное перспективам развития Апшеронского района. В обсуждении приняли участие глава района Алексей Передереев, председатель Совета муниципалитета Сергей Лохачев, депутаты ЗСК и представители местных органов власти.

Юрий Бурлачко напомнил, что парламентарии ранее выезжали в муниципалитет, отметив его потенциал как одного из уникальных районов региона. По его словам, природные ресурсы создают условия для развития деревообрабатывающей промышленности и санаторно-курортного направления. В числе успешных проектов он привел реконструкцию курорта «Солнечная поляна».

Председатель ЗСК подчеркнул, что наряду с туристическим потенциалом район обладает современными промышленными предприятиями, включая асфальтобетонный завод «ДорМост». При этом он указал на ряд проблем, среди которых — износ коммунальной инфраструктуры, добавив, что местная администрация имеет понимание путей их решения.

Глава района Алексей Передереев сообщил о росте собственных доходов бюджета и увеличении объемов промышленного производства. По его словам, в муниципалитете функционируют более 70 санаторно-курортных объектов, активно развиваются новые средства размещения. За два года в районе построено два водопровода стоимостью 43,5 млн руб., что позволило подключить к централизованному водоснабжению 3,7 тыс. жителей.

Руководители профильных комитетов ЗСК дали положительную оценку социально-экономической динамике района. Владимир Лыбанев отметил рост промышленного производства на уровне 105% по итогам 2024 года, а Сергей Орленко подчеркнул развитие малых форм хозяйствования в агросекторе. В то же время Иван Тутушкин обратил внимание на необходимость обновления подвижного состава предприятий пассажирских перевозок.

Андрей Дорошев сообщил, что муниципалитет активно участвует в национальных проектах и краевых программах, привлекая в 2024 году 2,2 млрд руб.

Вячеслав Рыжков