На Кубани препараты для лечения урологических заболеваний подорожали на 8%

В Краснодарском крае средневзвешенная стоимость упаковки препарата для лечения урологических заболеваний выросла за восемь месяцев до 878 руб. Это на 8% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Наиболее популярным препаратом среди жителей Краснодарского края является «Канефрон Н» (таб. 60 шт.), его стоимость выросла на 7,2% — до 849,6 руб. за упаковку. Второй по спросу препарат «Цистон» (таб. 100 шт.) подорожал на 19,4%, цена достигла 831,7 руб.

«Омник Окас» (таб. 0,4 мг, 30 шт.) прибавил в стоимости 8,5%, стоимость составила 839 руб. Препарат «Нефростен» (таб. 60 шт.) подорожал больше всего — на 26,8%, его цена достигла 766,2 руб.

Единственным препаратом, показавшим снижение стоимости в Краснодарском крае, оказался «Канефрон Н» (таб. 120 шт.), он подешевел на 7% — до 1,5 тыс. руб.

Алина Зорина