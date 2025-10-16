Хор имени Массалитинова в Воронеже возглавил 29-летний худрук Виктор Барайщук

Министр культуры Воронежской области Мария Мазур назначила новым худруком Воронежского русского народного хора имени Массалитинова 29-летнего Виктора Барайщука. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее господин Барайщук работал хормейстером Московского народного хора.

Худрук Воронежского русского народного хора имени Массалитинова Виктор Барайщук

Фото: министерство культуры Воронежской области

Фото: министерство культуры Воронежской области

Новый худрук сменил на посту народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РСФСР Вячеслава Помельникова, который руководил хором 45 лет и покинул должность в августе этого года.

Мария Мазур представила коллективу нового руководителя, назвав плюсом его молодой возраст: «Вячеслав Помельников пришел в Воронежский хор, когда ему было 32 года. И всю свою жизнь он посвятил Воронежскому хору. Все великие достижения начинаются с молодых лет».

Виктор Барайщук родился в Красноярском крае, отучился в местном колледже искусств, а затем получил специальность хормейстера, преподавателя и руководителя творческого коллектива в Российской академии музыки имени Гнесиных. Работал в столичной детской школе искусств, где основал мужской ансамбль «ТрокЪ», а также в Московском народном хоре. Является лауреатом Президентской премии и кавалером ордена «Молодое дарование России».

Дарья Вербицкая