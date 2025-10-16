Губернатор Новгородчины назначил врио министра природных ресурсов и экологии

Губернатор Новгородской области назначил временно исполняющей обязанности министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Ирину Федотову. О кадровых перестановках глава региона сообщил в личном Telegram-канале.

Госпожа Федотова работает на благо и развитие области с 1999 года. Свою карьеру она начала в должности специалиста ГОУП «Новжилкомхоз», дошла сперва до заместителя гендиректора по сбыту ООО «Тепловая Компания Новгородская». С 2014 года на протяжении трех лет была главой комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района.

В полномочия врио министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Ирина Федотова вступила с 16 октября, уточнил Александр Дронов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Новгородской области наделил Евгения Дитриха полномочьями сенатора от региона.

Татьяна Титаева