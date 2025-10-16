Глава МИД Польши Сикорский: Tomahawk можно использовать для ударов по НПЗ России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это оружие можно применять для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Dawid Zuchowicz / Reuters

Россия слишком велика, заявил министр, для защиты всех стратегических объектов средствами ПВО, а Украина уже достигает успехов в снижении производства нефти в стране. Господин Сикорский отметил скептицизм в некоторых европейских политических кругах относительно исхода конфликта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, убежден глава польского МИДа, «шептал президенту США Дональду Трампу на ухо, что Россия всегда побеждает» (цитата по The Guardian).

Газета Financial Times ранее писала, что при одобрении поставок США будут помогать украинским военнослужащим управлять ракетами Tomahawk. В частности, американская сторона будет контролировать наведение целей. При этом даже при передаче ракет, уточнил источник FT в НАТО, это не изменит положение ВСУ на фронте.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Томагавки" в тумане».