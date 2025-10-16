Новороссийск вошел в число лидеров по доле нераспроданного жилья

Новороссийск оказался в числе региональных лидеров по риску нераспроданности жилья на первичном рынке. Об этом сообщает ТАСС, опираясь на данные аналитической платформы bnMAP.pro.

Проектные остатки квартир в новостройках Краснодарского края, включая Новороссийск, Сочи, Анапу, Туапсе и Темрюк, в 2025 году составляют около 74%. По оценкам экспертов, на их реализацию может уйти до пяти с половиной лет.

Для сравнения, в Самаре аналогичный показатель достигает 69% (срок реализации — 5 лет и 1 месяц), а в Красноярске — 56% (4 года и 5 месяцев).

Директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе подчеркивает, что при таких прогнозных сроках реализации девелоперы часто получают разрешения на ввод в эксплуатацию с существенными объемами непроданных лотов.

По данным экспертов, наименее уязвимыми по показателю нераспроданности остаются Москва, Нижний Новгород и Севастополь, где на реализацию текущих остатков уйдет около 1 года и 8 месяцев.

Ранее аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) предупреждали, что строительная отрасль может столкнуться с ростом напряженности из-за замедления продаж и вероятных заморозок отдельных проектов. В свою очередь, представители рынка отмечают, что в Краснодарском крае, включая Новороссийск, реализация уже строящихся объектов может занять более четырех лет из-за высокой насыщенности рынка.

Екатерина Голубева