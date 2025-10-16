Власти Краснодара изменили место для строительства храма в Юбилейном микрорайоне

В Краснодаре идут общественные обсуждения по строительству 60-метрового храма в Юбилейном микрорайоне между скейт-парком и детскими площадками, при этом вопрос берегоукрепления реки Кубань в микрорайоне остается незавершенным. В 2024 году администрация решила построить церковь в зеленой зоне, где планировали продолжить аллею до Тургеневского моста, однако место изменили, пишет портал 93.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2025 году, после выборов губернатора, администрация Краснодара объявила общественные обсуждения по планировке территории. В новом проекте под храм выделили другое место — аллею 80-летия образования Краснодарского края. Теперь 60-метровое сооружение планируют возвести между скейт-парком и детскими площадками на территории, где ежегодно устанавливают новогоднюю елку.

На запрос в администрацию города с вопросом о причинах переноса места строительства ответа не поступило. Власти сообщили информацию о проекте набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста.

Техническая часть проекта берегоукрепления реки Кубань от Тургенева до Рождественского парка получила положительное заключение госэкспертизы в 2018 году, сметная — в 2021-м. Стоимость работ составляла 3,4 млрд руб., однако из-за отсутствия финансирования их приостановили.

«Строительство объекта в рамках ранее разработанной проектной документации нецелесообразно ввиду необходимости проведения повторных инженерно-геологических изысканий и корректировки проектной документации»,— сообщили в мэрии.

Городские власти заключили новый контракт на корректировку документации с АО «Кубаньводпроект». Согласно обновленным материалам, предусмотрено строительство храма и озеленение территории. Общественные обсуждения по планировке проходят до 19 октября.

Стоимость корректировки документов составляет 13,9 млн руб., следует из данных на портале госзакупок. Завершить работы по контракту должны к 30 июня 2026 года.