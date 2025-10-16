Стали известны условия строительства трамвайной линии к парку «Краснодар»

Власти Краснодара не отказались от планов по строительству трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон. Об этом «Краснодарским известиям» рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин. По его словам, реализация проекта станет возможна при наличии финансирования.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Согласно документу территориального планирования и градостроительного зонирования города, предусмотрено строительство трамвайной линии от ул. Красных Зорь в направлении ул. Домбайской, в районе микрорайона «Губернский». Господин Белугин отметил, что данные работы возможно выполнить только при наличии необходимых средств.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае заключили первое прямое концессионное соглашение по развитию трамвайной инфраструктуры. Инициатива позволит обеспечить льготное финансирование проекта в объеме 15,6 млрд руб. Документ подписали представители регионального министерства экономики, администрации Краснодара, компании «Синара — Городские транспортные решения Краснодар» и госкорпорации ВЭБ.РФ.

Анна Гречко