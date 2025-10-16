Депутат Госдумы попросил Минтранс разобраться с ценами на перелеты в Краснодар

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) направил главе Минтранса РФ Андрею Никитину обращение с просьбой разобраться с ростом цен на авиабилеты в Краснодар. Об этом сообщает ТАСС.

В письме депутат указывает на многочисленные жалобы граждан и просит министерство принять меры для снижения стоимости перелетов. По его данным, билеты эконом-класса на рейсы в Краснодар достигают 50 тыс. руб., бизнес-класса — до 150 тыс. руб. Господин Панеш отмечает, что город занимает одну из самых дорогих позиций среди внутренних маршрутов, что вызывает вопросы с учетом несезонного периода.

Депутат также предположил, что при таких тарифах рейсы, вероятно, заполняются не полностью, что снижает их коммерческую эффективность. Он подчеркнул, что высокие цены ограничивают мобильность населения и вызывают недовольство, препятствуя доступности авиаперелетов и развитию транспортной инфраструктуры региона.

Вячеслав Рыжков