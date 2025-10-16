На Урале осудят сотрудников соцучреждения, из-за которых задохнулся подросток

СКР завершил расследование дела против трех сотрудников госучреждения социального обслуживания «Троицкий центр содействия семейному воспитанию». Их обвинили в незаконном лишении свободы подростка и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека. Дело направили для рассмотрения в Троицкий городской суд, сообщила пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, в 2022 году родители направили на лечение в социальный центр 16-летнего подростка, страдающего психическим расстройством. Вечером 7 июля ребенку стало хуже, работники учреждения насильно приковали его к кровати и оставили без присмотра.

На почве стресса из-за фиксации и отсутствия присмотра у подростка возник рвотный рефлекс. В результате несовершеннолетний задохнулся.

После смерти мальчика министерство социального развития Челябинской области начало проверку учреждения. Подросток во время лечения жаловался, что медики привязывают к железной кровати его и других детей. Кроме того, он утверждал, что сотрудники центра избивают его.

Никита Черненко