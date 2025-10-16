McGill University: повышение уровня моря угрожает прибрежным городам

Ученые из канадского Университета Макгилла предупредили о масштабной угрозе затопления прибрежных городов после 2100 года. Риск связан с повышением уровня Мирового океана, объясняют эксперты, вызванным выбросами парниковых газов. Затопление может коснуться регионов Африки, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки.

По расчетам специалистов, при повышении уровня моря на 20 м к 2100 году могут пострадать около 136 млн зданий из 840 млн, расположенных в прибрежных зонах. Повреждения получат жилые дома, объекты культурного наследия и портовая инфраструктура. Наиболее уязвимы к проблеме густонаселенные низменные районы.

Даже при оптимистичном сценарии, если уровень воды поднимется лишь до 0,5 м, будут разрушены 3 млн домов. Полученные данные, надеются эксперты, помогут архитекторам грамотнее планировать будущую застройку.

Как говорил ранее старший преподаватель географического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Мухаметов, уровень Мирового океана повышается ежегодно на 3,5-3,8 мм. Он утверждал, что российским городам пока затопление не грозит, но этого следует ожидать островным государствам. К примеру, Тувалу, Кирибати, Вануату и Мальдивы.