Сочи оказался в красной зоне по числу непроданных новостроек

Сочи, Самара и Красноярск оказались в числе городов с наибольшим риском непроданных квартир в новостройках в 2025 году. Согласно данным bnMAP.pro, имеющимся в распоряжении ТАСС, наибольшая доля проектных остатков зафиксирована в Краснодарском крае: в Сочи, Анапе, Новороссийске, Туапсе и Темрюке непроданными остаются 74% квартир, на их реализацию может потребоваться более пяти лет. В Самаре непроданными остаются 69% новостроек, что потребует около пяти лет на их продажу, в Красноярске — 56% квартир, продажи которых растянутся на четыре года и пять месяцев.

Наименьший риск непроданных квартир зафиксирован в Нижнем Новгороде, Москве и Севастополе: здесь не реализованы 65%, 63% и 70% проектных остатков жилья соответственно, а срок их реализации оценивается от 1 года 8 месяцев.

Ранее Национальное рейтинговое агентство предупредило о возможном росте напряженности в строительной отрасли из-за замороженных объектов и снижения доступности жилья без системного государственного регулирования. Вице-президент по маркетингу корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко указывал, что реализация строящихся объектов в Краснодаре займет более четырех лет из-за высокой затоваренности рынка.

Вячеслав Рыжков