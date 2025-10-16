В Новороссийске авария на водопроводе оставила без воды 10,5 тысячи жителей

В Южном районе Новороссийска произошел порыв на сетях водоснабжения. Из-за утечки 10,5 тыс. жителей города остались без воды, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Порыв произошел на трубопроводе на улице Пионерская, 39. В связи с работами по устранению утечки МУП «Водоканал» Новороссийска ограничил подачу водоснабжения в зоны №27 и 27А.

По предварительным данным, аварийно-восстановительные работы будут проводиться до 17:00. На период отключения «Водоканал» будет производить подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.

София Моисеенко