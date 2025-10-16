В Новороссийске начался ремонт федеральной трассы М-4 «Дон»

Государственная компания «Автодор» приступила к плановому ремонту участка федеральной трассы М-4 «Дон» в Восточном районе Новороссийска. Работы ведутся на отрезке с 1531-го по 1542-й км, при этом часть участка — с 1536-го по 1542-й км— проходит в границах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На четырехполосных участках работы будут вестись с частичным закрытием полос: одна полоса — при замене верхнего слоя покрытия, две — при проведении более сложных восстановительных операций. На двухполосных участках предусмотрено введение реверсивного движения. Управление трафиком будет осуществляться с помощью светофоров или регулировщиков, что позволит оперативно реагировать на образование заторов.

Для обеспечения круглосуточной и безопасной работы дорожной техники под троллейбусными линиями администрация города приняла решение временно обесточить контактную сеть с 16 октября. Троллейбусы, оснащенные автономным ходом, продолжат работу в штатном режиме.

Власти отмечают, что проведение ремонтных работ запланировано на межсезонный период, когда интенсивность движения по федеральным трассам минимальна.

«Ремонт главных автомобильных артерий, особенно в черте крупного города, необходим. Госкомпания „Автодор“ приняла решение завершить все работы досрочно», — отметили в компании.

Алина Зорина