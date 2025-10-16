В Геленджике на капремонт ливневки потратят 150 млн рублей

В Геленджике выделили 150 млн руб. на капитальный ремонт ливневой канализации на улице Туристической. Соответствующий тендер был размещен на портале ЕИС «Закупки» 2 октября, прием заявок от потенциальных подрядчиков завершен.

Денежные средства на капитальный ремонт ливневой канализации будут направлены из муниципального бюджета Геленджика. В 2025 году на производство работ уйдут 84 млн руб., еще 66 млн руб. освоят в следующем году. Согласно информации об объекте закупки, после заключения контракта исполнитель будет обязан завершить работы в срок до 30 сентября 2026 года.

В сводном сметном расчете стоимости указывается, что основная сумма в рамках работ по капитальному ремонту составит 122,6 млн руб., еще 2,4 млн руб. предусмотрены для непредвиденных расходов, а 25 млн руб. от общей суммы выделены на уплату налогов и обязательных платежей.

В 2023 году сообщалось, что проектирование централизованной ливневой системы в Геленджике обойдется в 1 млрд руб., деньги предоставили из краевого бюджета согласно постановлению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

