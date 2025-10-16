Трамп получил от богатого донора предложение выплатить зарплаты военнослужащим

Президент США Дональд Трамп сообщил, что к нему обратился «очень богатый джентльмен» с предложением выплатить зарплаты американским военнослужащим. Так глава государства ответил на вопрос, есть ли у властей США деньги для армии в условиях шатдауна.

Господин Трамп отказался от предложения. «Мы позаботимся о своих войсках»,— сказал он журналистам (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

Шатдаун начался в США 1 октября из-за того, что правящая Республиканская партия и оппозиционная Демократическая партия не смогли договориться о статьях расходов правительства. Сенат США отклонял законопроект о продолжении финансирования девять раз из-за нехватки голосов демократов, которые требуют продления налоговых льгот на здравоохранение.

Из-за шатдауна около 1,4 млн госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной (медики, пограничники), работают без зарплаты. При этом Дональд Трамп поручил выплатить зарплаты военнослужащим. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, американская экономика теряет около $15 млрд в день из-за приостановки работы правительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шатдауном по бюрократии».