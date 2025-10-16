Спрос на перелеты в Сочи из регионов снизился на 21%

Спрос на перелеты из крупных городов в Сочи снизился на 2–21%, несмотря на падение цен на билеты до 2–2,5 тыс. руб. Аэропорт потеряет 7% пассажиров по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам директора по внешним связям Транспортной клиринговой палаты Андрея Ларченко, в январе—августе 2025 года спрос на билеты в Сочи упал в сравнении с аналогичным периодом 2024 года: из Санкт-Петербурга — на 21%, из Красноярска — на 10%, из Тюмени — на 8%, из Новосибирска — на 5%, из Екатеринбурга — на 2%. При этом доля региональных рейсов в трафике выросла почти на 3 п. п. и составила 64,3%. Остальные 35,7% пассажиропотока приходится на Москву.

Эксперты считают, что снижение трафика пока не является острой проблемой для загруженного аэропорта. В «Уральских авиалиниях» отметили, что их перевозки в Сочи выросли в пять раз к 2025 году по сравнению с 2019 годом.

Директор по управлению флотом S7 Airlines Константин Пьянков предложил спрямить маршруты полетов и сократить время в пути. По его словам, изменение коридора приблизило бы маршрут к оптимальному на 60%, а перелеты стали бы короче на 30 минут. Это позволит привлечь в южные аэропорты до 5 млн пассажиров, а в Сочи — до 1,5 млн.

Сейчас маршруты в Сочи непредсказуемы: один из рейсов из Москвы по соображениям безопасности залетал на территорию Казахстана, и пассажиры провели в воздухе больше четырех часов, на 15 минут дольше.

Кроме того, перевозчики указывают на высокие цены курорта как основную причину падения спроса. «Билеты в Сочи из Москвы и Екатеринбурга продавались последние недели по 2–2,5 тыс. руб. И несмотря на то, что ценник упал "ниже плинтуса", всплеска спроса мы не заметили»,— сообщила коммерческий директор «Уральских авиалиний» Алла Новоселова.

Она предложила властям Краснодарского края рассмотреть субсидирование отелей и снизить стоимость наземного обслуживания на курорте.

Алина Зорина