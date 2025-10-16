После пандемии жители Кубани стали вдвое чаще покупать антисептики

Жители Краснодарского края стали значительно чаще покупать антисептики для рук после пандемии COVID-19. По данным аналитической компании DSM Group, которые приводят «Ведомости Юг», за восемь месяцев 2025 года в регионе реализовано около 52 тыс. упаковок санитайзеров, что в 1,6 раза превышает объем продаж за весь 2019 год. Расходы покупателей за этот период достигли 10,5 млн руб. против 4,8 млн руб. до пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко Фото: Артур Якушко

Пик спроса пришелся на 2020 год, когда жители Кубани приобрели почти 168 тыс. упаковок антисептиков — в 5,3 раза больше допандемийного уровня. Тогда же объем продаж в денежном выражении вырос до 32,9 млн руб., что в 6,8 раза превышало показатели 2019 года. В последующие годы интерес к санитайзерам постепенно снижался, но так и не вернулся к прежним значениям. В 2021 году в крае продали 121 тыс. упаковок, в 2022-м — 156 тыс., в 2023-м — 159 тыс. В прошлом году было реализовано свыше 87 тыс. упаковок — почти втрое больше, чем до пандемии.

Схожая динамика наблюдается и в Ростовской области: за восемь месяцев 2025 года жители региона приобрели почти 21 тыс. упаковок антисептиков, что на 16% выше уровня 2019 года. В разгар пандемии, в 2020-м, спрос вырос более чем в восемь раз — до 154 тыс. упаковок, а объем продаж достиг 25,3 млн руб. против 2,7 млн руб. шестью годами ранее.

Вячеслав Рыжков