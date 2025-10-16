После пандемии жители Кубани стали вдвое чаще покупать антисептики
Жители Краснодарского края стали значительно чаще покупать антисептики для рук после пандемии COVID-19. По данным аналитической компании DSM Group, которые приводят «Ведомости Юг», за восемь месяцев 2025 года в регионе реализовано около 52 тыс. упаковок санитайзеров, что в 1,6 раза превышает объем продаж за весь 2019 год. Расходы покупателей за этот период достигли 10,5 млн руб. против 4,8 млн руб. до пандемии.
Фото: Артур Якушко
Пик спроса пришелся на 2020 год, когда жители Кубани приобрели почти 168 тыс. упаковок антисептиков — в 5,3 раза больше допандемийного уровня. Тогда же объем продаж в денежном выражении вырос до 32,9 млн руб., что в 6,8 раза превышало показатели 2019 года. В последующие годы интерес к санитайзерам постепенно снижался, но так и не вернулся к прежним значениям. В 2021 году в крае продали 121 тыс. упаковок, в 2022-м — 156 тыс., в 2023-м — 159 тыс. В прошлом году было реализовано свыше 87 тыс. упаковок — почти втрое больше, чем до пандемии.
Схожая динамика наблюдается и в Ростовской области: за восемь месяцев 2025 года жители региона приобрели почти 21 тыс. упаковок антисептиков, что на 16% выше уровня 2019 года. В разгар пандемии, в 2020-м, спрос вырос более чем в восемь раз — до 154 тыс. упаковок, а объем продаж достиг 25,3 млн руб. против 2,7 млн руб. шестью годами ранее.