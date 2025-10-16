Прокуратура заявила о попытке вывести 18,5 млрд рублей из аэропорта Домодедово
В Генпрокуратуре заявили о попытке вывода средств из аэропорта Домодедово одним из бывших бенефициаров. По данным надзорного ведомства, он хотел получить около 18,5 млрд руб.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
В 2024 году экс-владелец ГК «Домодедово» заключил договор на выдачу ему займа на 18,5 млрд руб. Поручителями выступили семь производственных предприятий аэропорта. В пресс-службе прокуратуры отметили, что при выводе денег с компаний-гарантов также взыскивалась бы задолженность.
Арбитражный суд Подмосковья в июне обратил в доход государства все активы Домодедово по иску Генпрокуратуры. Причиной стали иностранные гражданства владельцев ООО «ДМЕ Холдинг» — Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Надзор счел, что они незаконно распоряжались активами воздушной гавани, оцениваемыми в 1 трлн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Прокурорский прилет».