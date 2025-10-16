Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительницу Адыгеи обвиняют в фиктивной регистрации иностранцев

Жительница Адыгеи обвиняется в фиктивной регистрации двух граждан из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи Гиагинского межрайонного отдела регионального управления СК возбудили два уголовных дела в отношении жительницы республики по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания. Установлено, что в июле 2025 года она подала в отделение по вопросам миграции документы о месте пребывания двух иностранцев, которые не планировали проживать по указанному адресу.

Нарушение выявили сотрудники МО МВД России «Кошехабльский» совместно со следователями. Сейчас по делам собирают доказательства и устанавливают другие обстоятельства, которые способствовали преступлению.

Алина Зорина

