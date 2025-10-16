Из Новороссийска отправлена первая после перерыва партия пшеницы в Индонезию

Первая после перерыва партия российской пшеницы — около 52 тыс. т — отправлена в октябре 2025 года из Новороссийска в Индонезию. Исследования на качество и безопасность провели специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердив полное соответствие зерна фитосанитарным и карантинным требованиям страны-импортера.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возобновление экспорта стало возможным после продления аккредитации российских лабораторий ЦОК АПК Агентством по карантину Министерства сельского хозяйства Индонезии. Среди аккредитованных центров — Новороссийский филиал, чьи специалисты обеспечивают контроль за качеством зерна, направляемого на экспорт.

«Особое внимание уделяется содержанию микотоксинов и остаточных количеств пестицидов. Например, предельный уровень охратоксина А для индонезийского рынка — всего 0,005 мг/кг, что вдвое строже многих международных стандартов. Аккредитация лабораторий ФГБУ «ЦОК АПК» подтверждает высокий уровень прозрачности и доверия к российской системе контроля качества», — отметила заведующая испытательной лабораторией Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Светлана Зинченко.

По данным ФТС России, в 2022–2025 годах в Индонезию было отправлено более 2,6 млн т российской зерновой продукции. Продление аккредитации лабораторий, включая Новороссийскую, создает основу для дальнейшего роста экспорта и укрепления позиций России на рынке Юго-Восточной Азии.

Екатерина Голубева