Полиция обнаружила пять нелегальных иностранцев в Калининском районе Кубани
В станице Калининской Краснодарского края сотрудники полиции выявили пять иностранцев, которые находились на территории России нелегально. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по Калининскому району.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Приезжие являются гражданами Узбекистана. В отношении них составлены административные материалы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).
Иностранцы должны будут выплатить административные штрафы. Их планируют выдворить за пределы страны.