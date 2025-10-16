Полиция обнаружила пять нелегальных иностранцев в Калининском районе Кубани

В станице Калининской Краснодарского края сотрудники полиции выявили пять иностранцев, которые находились на территории России нелегально. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по Калининскому району.

Приезжие являются гражданами Узбекистана. В отношении них составлены административные материалы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

Иностранцы должны будут выплатить административные штрафы. Их планируют выдворить за пределы страны.

Алина Зорина