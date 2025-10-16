Горный курорт «Роза Хутор» и Издательский дом Мещерякова выпустили новую книгу — «Золото штабс-капитана Рындина»

Это уже шестое совместное издание, и впервые в этой уникальной серии вышла остросюжетная детективная повесть для взрослой аудитории.

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Горный курорт и издательский дом сотрудничают на протяжении нескольких лет, и все совместно опубликованные книги имеют разную жанровую направленность. Однако их всегда объединяет одно — сюжеты так или иначе связаны с горами и горным Причерноморьем. Именно в этом регионе ведет свою деятельность курорт «Роза Хутор», который в декабре текущего года отметит свой пятнадцатилетний юбилей.

Новое издание «Золото штабс-капитана Рындина» — это детективная повесть с элементами мистики, в которой исторические факты переплелись с местной мифологией и вполне современными реалиями. Ее ближайшие литературные родственники — истории о сокровищах, на поиски которых отправляются отчаянные искатели приключений. На этом нелегком пути им, как правило, встречаются самые невероятные препятствия, удивительные люди, звери и даже привидения. Но в этот раз действие разворачивается не в копях царя Соломона, а в узнаваемых пейзажах горного кластера Сочи в ноябрьский период межсезонья, который стал отличным фоном для захватывающего сюжета.

«Золото штабс-капитана Рындина» является дебютным произведением Андрея Беляка, востоковеда, журналиста, дипломата. Он не раз бывал в горах Сочи, на курорте «Роза Хутор», что и вдохновило его на создание приключенческой повести. «Книга не претендует на строгий реализм, скорее ее можно отнести к новому жанру — "горно-детективной фантазии". В процессе подготовки я, тем не менее, погрузился в нюансы функционирования горного курорта, которые не видны туристам. И надо отдать должное, для обеспечения безопасного и комфортного отдыха здесь сотни людей ежедневно делают большую серьезную работу. В горах трудятся специалисты таких редких профессий как спасатели, лавинщики, метеорологи, ратракисты и др. Поэтому в определенной степени это произведение также посвящено "труженикам горы". Надеюсь, что повесть настолько захватит читателей, что им захочется посетить место ее действия, но, конечно, для отдыха, а не поиска сокровищ Кубанской рады»,— отметил автор книги Андрей Беляк.

Книга вышла тиражом тысяча экземпляров и рассчитана аудиторию 16+. В ней также содержатся иллюстрации, автором которых является художник Николай Панин.

«В нашей совместной работе с "Роза Хутор" мы впервые обратились к такому легкому и одновременно сложному жанру, как детективная повесть. Все-таки на курорт люди приезжают отдыхать, и обычно в это время предпочитают просто интересное занимательное чтение. Мы как раз предлагаем такое произведение, где есть все: лихие сюжетные повороты, любовь, дружба, мистика, борьба со стихией. При этом действие глубоко погружает читателя в атмосферу места. Представляется, что эта книга станет отличным проводником в путешествие по горам Сочи»,— сказала генеральный директор ИД Мещерякова Дарья Мещерякова.

В скором времени книгу «Золото штабс-капитана Рындина» можно будет приобрести на горном курорте «Роза Хутор», в книжных магазинах Москвы.

https://rosakhutor.ru/