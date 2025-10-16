Кубани сократили бюджет на модернизацию первичного звена здравоохранения

Правительство России перераспределило средства федерального бюджета, выделенные на модернизацию первичного звена здравоохранения в 2025 году. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, девять регионов получат дополнительно около 2 млрд руб.

Финансирование увеличено для Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Луганской Народной Республики, Мордовии, а также Белгородской, Запорожской, Курской, Херсонской и Ивановской областей. Больше всего средств направлено в Курскую и Калининградскую области — их бюджеты выросли на 425,5 млн и 421,3 млн руб. соответственно. В Кабардино-Балкарии сумма субсидии увеличена почти на 85 млн руб., в Калмыкии — на 80 млн руб., в Карелии — на 67 млн руб.

Дополнительные средства пойдут на капитальный ремонт восьми поликлиник в Кабардино-Балкарии, модернизацию медучреждений в ЛНР, оснащение оборудованием поликлиники в Калмыкии, а также строительство новой поликлиники в Ивановской области и ремонт сосудистого отделения в Мордовии.

Перераспределение средств стало возможным за счет сокращения финансирования в ряде других субъектов. В частности, на модернизацию первичного звена меньше получат Республика Алтай, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Севастополь, Новгородская и Пензенская области. Так, объем субсидий для Новгородской области сокращен на 450 млн руб., для Новосибирской — почти на 430 млн руб., а Краснодарский край потерял более 232 млн руб.

Вячеслав Рыжков