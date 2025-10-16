Из Новороссийска отправили 52 тысячи тонн пшеницы в Индонезию

Россия возобновила поставки пшеницы в Индонезию после длительного перерыва. В октябре из Новороссийска отправлена первая партия объемом около 52 тыс. т, сообщает Центр оценки качества зерна (ЦОК АПК). Исследования, проведенные специалистами его новороссийского филиала, подтвердили соответствие продукции карантинным и фитосанитарным требованиям индонезийской стороны.

Возобновление экспорта стало возможным после переговоров Россельхознадзора с Агентством по карантину Министерства сельского хозяйства Индонезии. В августе 2025 года ведомство продлило аккредитацию пяти российских лабораторий ЦОК АПК — в Новороссийске, Доне, Приморье, Омске и Москве. Эти лаборатории признаны компетентными для проведения исследований продукции растительного происхождения, предназначенной для индонезийского рынка.

Индонезия предъявляет жесткие требования к качеству импортируемой пшеницы, включая контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, ГМО и пестицидов. По словам заведующей лабораторией новороссийского филиала ЦОК АПК Светланы Зинченко, особое внимание уделяется микотоксинам: допустимый уровень охратоксина А в Индонезии составляет 0,005 мг/кг — вдвое ниже международных норм. Аккредитация российских лабораторий, по ее словам, подтверждает высокий уровень доверия к системе контроля качества в России.

Вячеслав Рыжков