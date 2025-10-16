Главой управления общественной безопасности Краснодара стал Сергей Гришко

Депутаты городской думы Краснодара VIII созыва согласовали назначение Сергея Гришко на должность начальника управления общественной безопасности и правопорядка администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Решение приняли на втором внеочередном заседании под председательством Веры Галушко. В работе участвовал глава кубанской столицы Евгений Наумов.

Сергей Гришко — уроженец Краснодара. В 2009 году он окончил Краснодарский государственный университет культуры и искусства по специальности «Юриспруденция».

В 1998–2000 годах проходил службу в Вооруженных силах России. С 2001 года работал в органах внутренних дел.

Алина Зорина