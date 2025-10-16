В Анапе приостановили очистку пляжей из-за мокрого песка

В Анапе временно приостановлена механизированная очистка пляжей после прошедшего шторма. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как заявил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, из-за сильных осадков песок на побережье сильно намок, что делает невозможным его просеивание спецтехникой.

«На сегодня работы по механизированной очистке пляжа приостановлены, так как песок сильно промок и техника не может работать. Уже три дня ведутся работы по ручному сбору мусора, за это время вывезено более 120 кубометров штормовых отходов», — отметил господин Заливин.

По его словам, сейчас вдоль всей береговой линии трудятся бригады, разделённые на три участка. Основное внимание уделяется зоне от реки Можепсин до Центрального пляжа — она уже полностью очищена. В селе Витязево уборка близка к завершению.

Механизированным способом уже обработано 7,8 га пляжа протяженностью около 1,9 км. Техника находится в полной готовности и возобновит работу сразу после того, как грунт просохнет.

Екатерина Голубева