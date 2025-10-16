DOGMA запустила благотворительный проект помощи бездомным животным

Компания DOGMA совместно с краснодарским муниципальным учреждением «Управление по обращению с животными» запустила благотворительную акцию по отлову, вакцинации и поиску любящих хозяев бездомным животным.

Фото: пресс-служба ГК Догма

Пилотный проект реализуется в самом крупном жилом комплексе страны* – микрорайоне «Самолет», расположенном на Западном обходе Краснодара.

Компания подарила учреждению медикаменты и оказывает информационную поддержку в поиске новых хозяев для собак после прохождения комплексного обследования и периода реабилитации. Управление по обращению с животными работает по системе ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Их содержат 26 дней, за этот период ветеринары проводят все необходимые процедуры и регистрируют их в своей системе.

«Безопасность на территории наших жилых комплексов – приоритетная задача для нас как девелопера. Важно подчеркнуть, что наша социальная ответственность не ограничивается только комфортом жителей ЖК. Так, в партнерстве с муниципальным учреждением мы организовали акцию, направленную на гуманное решение вопроса с бродячими животными, в рамках которой они получат поддержку ветеринаров и возможность попасть в добрые руки», — отметила Мария Могилевцева-Головина, заместитель коммерческого директора ГК DOGMA.

«Мы очень рассчитываем на силу теории «пяти рукопожатий» и надеемся, что аудитория социальных ресурсов крупной девелоперской компании заинтересуется нашими питомцами. Они обработаны, привиты и готовы принести радость в ваши дома», — отметил Артем Левченко, директор муниципального учреждения.

Федеральный девелопер DOGMA стремится делать свои проекты комфортными для жизни не только людей, но и их питомцев. Так, например, в микрорайоне «Самолет» планируется оформление двух площадок для выгула и дрессировки собак, где установят специальное оборудование: барьер, барьер-балансир, змейку, горку, тумбу и искусственное препятствие. Оба пространства будут огорожены мелкой сеткой и живой изгородью, а на их территориях расположат зоны отдыха для владельцев собак и специальные урны. Также оборудованная площадка для выгула появится в жилом комплексе бизнес-класса «Рекорд». На первых этажах домов в новых очередях микрорайона DOGMA PARK, жилых комплексов «Парк Победы» и «Рекорд» будут лапомойки. Компания системно помогает животным. Так, в прошлом году была организована совместная акция с приютом «Краснодог» со сбором средств для реабилитации.

Чтобы забрать собаку домой, необходимо приехать в приют и выбрать питомца. Он открыт для посещений во вторник и четверг с 13:00 до 15:00. Необходима предварительная запись по телефону 8-861-991-31-86.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ЖК Самолет Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ЖК DOGMA PARK Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА-ВОСТОК». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ЖК Парк Победы Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД» С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ЖК Рекорд

https://1dogma.ru/