Почти 22 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Сарова

Пожилая жительница Сарова перевела телефонным мошенникам 21,9 млн руб. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой и их нужно перевести на «безопасный» счет, сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело. В полиции напомнили, что требование перевести деньги на «резервный» или «безопасный» счет — это распространенная уловка мошенников. На прошлой неделе злоумышленники украли у нижегородцев 44 млн руб.

Елена Ковалева