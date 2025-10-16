В сентябре на Кубани выдали 62 тысячи кредитов наличными на 10,95 млрд рублей

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре 2025 года российские банки выдали 1,55 млн кредитов наличными на общую сумму 293,4 млрд руб. Это на 33% меньше по количеству и на 29% меньше по объему, чем годом ранее, когда показатель составлял 2,31 млн кредитов на 412,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний размер займа за год вырос с 179 тыс. до 190 тыс. руб., тогда как средний срок кредитования сократился с 30 до 28 месяцев.

По сравнению с августом 2025 года, объем выдач снизился на 8%, а количество оформленных кредитов — на 5%. Средний чек уменьшился на 7 тыс. руб., до 190 тыс., срок кредитования — до 28 месяцев.

За девять месяцев 2025 года россияне оформили 12,8 млн кредитов наличными на 2,24 трлн руб., что вдвое меньше прошлогоднего результата — 25,55 млн кредитов на 4,94 трлн руб. Среднемесячный объем выдач сократился с 549 млрд до 249 млрд руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) в сентябре составила 31,4%, против 32,25% месяцем ранее и 29,75% годом ранее.

Лидером по объему кредитования стала Москва, где за месяц выдано 111,1 тыс. займов на 35,7 млрд руб. (снижение на 1% по объему). Далее следуют Московская область (95,1 тыс. кредитов на 24,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (50,6 тыс. на 14,1 млрд руб.), Краснодарский край (62 тыс. на 10,9 млрд руб.) и Свердловская область (54,6 тыс. на 10 млрд руб.).

Самые крупные кредиты в сентябре брали жители Севастополя — в среднем 353 тыс. руб., Москвы — 321 тыс. руб. и Крыма — 299 тыс. руб.

Наиболее длительный срок кредитования отмечен в Кабардино-Балкарии — 44 месяца, самый короткий — в Мордовии и Еврейской автономной области, где он составил 23 месяца.

Вячеслав Рыжков