Три человека погибли и двое ранены в ДТП под Арзамасом 16 октября

Смертельное ДТП произошло в городском округе Арзамас Нижегородской области в ночь на 16 октября. В результате три человека погибли, еще двое получили ранения, сообщили в областной ГАИ.

По предварительным данным, около полтретьего утра на 2 км дороги Арзамас — Дивеево — Сатис водитель 1990 года рождения на автомобиле Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Chevrolet. В результате погибли водитель Lada, водитель иномарки 1980 года рождения и его пассажир 1981 года рождения.

Ранения получили пассажиры 1997 и 1981 годов рождения, их доставили в арзамасскую городскую больницу.

Галина Шамберина