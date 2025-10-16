В Геленджике увеличат количество общественного транспорта

Мэр Геленджика Алексей Богодистов поручил закупить дополнительные пассажирские автобусы средней вместимости. Об этом глава города-курорта сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: https: / t.me / BogodistovAA

В Геленджике не хватает водителей автобусов, а пассажирский транспорт требует ремонта. Эту тему подняли на обсуждение на прошедшем совещании под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с главами муниципалитетов региона.

«Проблема с общественным транспортом действительно есть — и жители, и мы это видим. Сегодня в городе работает 28 маршрутов, восемь из них обслуживает городское предприятие ПАТО, остальные — частные перевозчики. И тем, и другим важно работать над улучшением качества обслуживания»,— заявил Алексей Богодистов.

Алексей Богодистов дал указание приобрести дополнительные автобусы средней вместимости за счет бюджетных средств, а также сообщил, что мэрия Геленджика ведет переговоры о приобретении электробусов на условиях софинансирования.

По словам главы города, руководство МУП «ПАТО» планирует ввести подъемные выплаты для новых сотрудников и компенсации за аренду жилья для иногородних, они смогут рассчитывать на 15 тыс. руб. Данные меры поддержки вводятся для того, чтобы решить вопрос с дефицитом водителей.

На следующей неделе по маршруту №5 в Геленджике запустят дополнительные автобусы в целях сокращения интервалов.

София Моисеенко