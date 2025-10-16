В Ростовской области 76-летний отец пытался передать наркотики сыну в колонию
В Ростовской области сотрудники исправительной колонии №2 задержали 76-летнего мужчину, который пытался передать сыну наркотики, спрятанные в банке с шоколадной пастой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Запрещенные вещества обнаружили при досмотре родственников, прибывших на длительное свидание. Во время проверки личных вещей и продуктов в банке с шоколадной пастой нашли два свертка с порошком белого и светло-коричневого цвета. Вещество предположительно относится к наркотическим или психотропным. Правоохранители проводят проверку. Гражданин задержан и передан полицейским.