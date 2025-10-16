В Новороссийске отключили горячую воду из-за ремонта теплосетей
Новороссийский филиал АО «АТЭК» приостановил подачу горячего водоснабжения от котельной «Южная» в связи с ремонтом тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Фото: pixabay.com
Филиал АО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети продолжает подготовку к отопительному сезону, который должен начаться 20 октября. С 09:00 16 октября ресурсоснабжающая организация ограничила подачу горячей воды абонентам котельной «Южная» в целях проведения работ на магистральной тепловой сети по улице Куникова, 48.
Без горячего водоснабжения остались следующие адреса:
- ул. Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156
- ул. Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 51, 51А, 53, 57
- ул. Куникова, 1, 5, 9, 11, 19, 21
- ул. Снайпера Рубахо, 16, 23
- ул. Черняховского, 17, 19, 21
- пр. Ленина, 9Б, 9А, 22, 52, 52А
- ул. Чехова, 20
- ул. Алексеева, 22, 25, 29, 50, 54
- ул. Глухова, 20
- ул. Суворовская, 2Б, 77, 79
- ул. Набережная, 29Дк1, 29Дк2, 53А, 57А, 69
- ул. Энгельса, 60, 66, 70, 70А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95
- ул. Свердлова, 16Б, 18А, 42
- ул. Исаева, 4, 6
Подача горячей воды приостановлена в социальных объектах: коррекционный детский дом на улице Энгельса, 68, ДОСААФ, городская больница №3, поликлиника «Авиценна».
Работы, по предварительным данным АО «АТЭК», будут проводиться до 22:00.