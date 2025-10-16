В Новороссийске отключили горячую воду из-за ремонта теплосетей

Новороссийский филиал АО «АТЭК» приостановил подачу горячего водоснабжения от котельной «Южная» в связи с ремонтом тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Филиал АО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети продолжает подготовку к отопительному сезону, который должен начаться 20 октября. С 09:00 16 октября ресурсоснабжающая организация ограничила подачу горячей воды абонентам котельной «Южная» в целях проведения работ на магистральной тепловой сети по улице Куникова, 48.

Без горячего водоснабжения остались следующие адреса:

ул. Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156

ул. Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 51, 51А, 53, 57

ул. Куникова, 1, 5, 9, 11, 19, 21

ул. Снайпера Рубахо, 16, 23

ул. Черняховского, 17, 19, 21

пр. Ленина, 9Б, 9А, 22, 52, 52А

ул. Чехова, 20

ул. Алексеева, 22, 25, 29, 50, 54

ул. Глухова, 20

ул. Суворовская, 2Б, 77, 79

ул. Набережная, 29Дк1, 29Дк2, 53А, 57А, 69

ул. Энгельса, 60, 66, 70, 70А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95

ул. Свердлова, 16Б, 18А, 42

ул. Исаева, 4, 6

Подача горячей воды приостановлена в социальных объектах: коррекционный детский дом на улице Энгельса, 68, ДОСААФ, городская больница №3, поликлиника «Авиценна».

Работы, по предварительным данным АО «АТЭК», будут проводиться до 22:00.

София Моисеенко