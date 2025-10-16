«Автодор» ликвидировал наземные переходы на 270 километрах «М-4 Дон»

Летом на трассе «М-4 Дон» провели масштабные работы по расширению проезжей части. Реконструкция затронула два отрезка в Ростовской области: с 777 км по 933 км и с 933 км по 1024 км. Для бесперебойного движения построили восемь временных объездных дорог. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на «Автодор».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Особое внимание было уделено безопасности пешеходов. На участке от ст. Кущевской до Горячего Ключа протяженностью 270 км полностью ликвидировали наземные переходы. Вместо них возвели четыре надземных сооружения. Два таких перехода в районе Горячего Ключа уже значительно снизили заторы в текущем курортном сезоне»,— отметили в компании.

В «Автодоре» уточнили: «На время курортного сезона отменили реверсивные схемы движения на ремонтных участках на 1398 км и 1491 км, что улучшило транспортную ситуацию на трассе.

«Для адаптации инфраструктуры к возрастающей нагрузке специалисты компании проводят регулярные технические осмотры и планируют ремонтные работы. Повышенные нагрузки ускоряют износ покрытия, что учитывается в планах», — подчеркнули в сообщении.

Валентина Любашенко