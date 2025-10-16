В Левокумском округе женщина без прав попала в аварию с двумя пострадавшими

Поздно вечером 15 октября в селе Правокумское Левокумского округа Ставропольского края произошла авария с участием легкового автомобиля. По данным регионального управления ГИБДД, 22-летняя жительница округа, не имеющая водительского удостоверения, около 23:30 превысила скорость на улице в черте села, не справилась с управлением и съехала с проезжей части. Машина Volkswagen вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

От удара автомобиль получил значительные повреждения. Водитель и её 23-летний пассажир поступили с различными травмами в местное медицинское учреждение, их жизни, по предварительным данным, угрозы нет. Освидетельствование показало, что девушка была трезва. Однако, как уточнили инспекторы, за рулем она находилась незаконно — водительских прав у нее не было. На нарушительницу составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ.

Проверку по факту происшествия начала ГИБДД Левокумского района. В ближайшие дни специалисты намерены установить точные обстоятельства аварии и техническое состояние транспорта.

Станислав Маслаков