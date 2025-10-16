Власти Ставрополья утвердили программу развития авиасообщения на 1,3 млрд

Власти Ставропольского края утвердили программу развития регулярных внутренних авиаперевозок на 2026-2028 годы. Документ предусматривает увеличение числа рейсов на 15 и расширение маршрутной сети на шесть направлений. Общее финансирование превысит 1,3 млрд руб. Информация опубликована на официальном портале правовой информации региона.

Согласно программе, планируется ежегодно увеличивать количество рейсов внутренних воздушных перевозок через аэропорты края на пять единиц, а число маршрутов — на два направления.

В регионе работают два международных аэропорта — «Минеральные Воды» и «Ставрополь». В 2025 году маршрутная сеть включает 52 направления внутренних перевозок.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в реконструкцию инфраструктуры пунктов пропуска в крае планируют инвестировать около 5,5 млрд руб. Еще более 2 млрд руб. намерены вложить в таможенную инфраструктуру. Соглашение об этом правительство региона подписало с Минтранса России в рамках ПМЭФ – 2025.

Валентина Любашенко