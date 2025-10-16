В Азовском районе обнаружили в 30 тоннах подсолнечника амброзию

В партии подсолнечника в 30 т, хранившейся на складе предпринимателя в Азовском районе, обнаружили семена карантинного сорняка — амброзии полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Владельцу склада объявили предостережение. Собственник направил партию на переработку путем лишения жизнеспособности. Сорняк развивает мощную надземную массу и корневую систему, угнетает культурные растения и резко снижает плодородие почвы. Особенно страдают от амброзии яровые зерновые и пропашные культуры.

При обнаружении амброзии в семенах сельскохозяйственных культур, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других продуктах их запрещают вывозить за пределы региона и страны. Амброзия также наносит вред здоровью людей, вызывая стойкие аллергические реакции.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на территории Багаевского района установили карантинную фитосанитарную зону из-за очага амброзии.

Константин Соловьев