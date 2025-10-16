В Новороссийске оборудуют «зимние пляжи»

В межсезонье на курортных территориях Новороссийска будут работать так называемые «зимние пляжи». Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Пользователи пляжных зон «Дельфин», «Матрос» и «Центральный городской пляж» уже начали благоустройство площадок для отдыха вне летнего сезона — устанавливают шезлонги, качели и световые конструкции. Для любителей зимнего купания планируется оборудовать закрытые кабинки для переодевания на пляжах «Матрос» и «Суджукская коса».

В этом году Новороссийск представил 13 проектов по развитию пляжных территорий на получение субсидий в сфере туризма. По итогам второго отбора поддержку получили четыре проекта на общую сумму 78,4 млн руб.

Средства направят на развитие туристической инфраструктуры в Дюрсо (19,4 млн руб.), на пляжах «Дельфин» (19,1 млн руб.), «Суджукская коса» (19,9 млн руб.) и «Широкая Балка» (19,9 млн руб.). Освоить финансирование планируется до конца 2025 года.

Екатерина Голубева