ДТП с наездом на полицейского на Кубани квалифицировали как теракт

Следствие квалифицировало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Краснодаре в феврале 2022 года и повлекшее тяжкие травмы полицейского, как террористический акт и попытку хищения оружия. Об этом говорится в материалах суда, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Инцидент произошел 28 февраля 2022 года на пересечении улиц Красной и Буденного. По данным полиции, 30-летний житель Московской области, управляя автомобилем Ford Mustang, допустил столкновение с двумя машинами и совершил наезд на инспектора ДПС. После аварии водитель попытался скрыться, но был задержан.

Позднее, как следует из судебных документов, действия мужчины были переквалифицированы в терроризм и покушение на хищение огнестрельного оружия. Обвиняемый Сергей Гурин признал, что наехал на полицейского умышленно, пытаясь завладеть его табельным пистолетом. По словам Гурина, мотивом поступка стало «несогласие с решением о проведении СВО и гибелью в ходе боевых действий его брата».

Свидетели и потерпевшие подтвердили, что обвиняемый сразу после происшествия открыто заявил о своих намерениях. Попытка захвата оружия была пресечена, пострадавший инспектор получил тяжкий вред здоровью, еще один человек — легкие травмы.

Вячеслав Рыжков