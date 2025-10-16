Ремонт домов, пострадавших от атаки БПЛА на Новороссийск, завершат к ноябрю

В Новороссийске продолжаются восстановительные работы в жилых домах, пострадавших в результате атаки беспилотников. Ход ремонта осмотрел министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края Сергей Штриков в ходе рабочей поездки 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Совместно с главой города Андреем Кравченко он посетил многоквартирный дом на улице Шевченко, 55, где уже началась замена стропильной системы, кровельного покрытия и частичный ремонт системы отопления. По словам мэра, к середине ноября кровлю накроют металлопрофилем, а также заменят два стеклопакета, восемь оконных блоков, шесть секций остекления балконов и четыре балконных блока.

Кроме того, в рамках поездки министр и глава города осмотрели участок в Южном районе, где планируется строительство зданий аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС». Участок был определен после обращения сотрудника новороссийской «Службы спасения» к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.

«Проект самого здания находится в стадии разработки. Открытие филиала для краевых спасателей необходимо для привлечения новых специалистов и укрепления городского спасательного подразделения», — отметил Андрей Кравченко.

