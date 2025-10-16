На маршруте Таганрог — Ростов появится новая платформа с 20 октября

С 20 октября утренняя электричка, следующая из Таганрога в Ростов, будет останавливаться на платформе Бессергеновка. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По новому расписанию поезд 6519 в составном маршруте 6519/6404 Таганрог — Ростов — Батайск отправится из Таганрога в 07:04, на минуту раньше прежнего графика. Остановка на Бессергеновке запланирована на 07:25. Прибытие в Ростов состоится в 08:37.

Помимо этого, на Дону изменится график движения ряда электричек 18, 24 и 26 октября.

Валентина Любашенко