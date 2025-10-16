Росприроднадзор проверит реку Дон под Воронежем на содержание нефтепродуктов

Специалисты воронежского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) отобрали пробы воды из реки Дон в районе села Новоживотинное Рамонского района. Их проверят на содержание нефтепродуктов. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора.

Поводом для выездных обследований стало обнаружение на поверхности водоема маслянистого пятна неизвестного происхождения площадью 10 кв. м. В минприроды Воронежской области отметили, что характерного для нефтепродуктов запаха нет. В Росприроднадзоре утверждают, что результаты анализов будут переданы в ОМВД Рамонского района для установления возможных причастных к загрязнению реки.

Накануне стало известно, что Росприроднадзор требует с липецкого «Лебедянского водоканала» 99 млн руб. за ущерб Дону из-за загрязнения реки.

Кабира Гасанова