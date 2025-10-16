Utair увеличил количество рейсов из Нижневартовска в Ханты-Мансийск

Авиакомпания Utair на осенне-зимний сезон увеличила до пяти количество рейсов из Нижневартовска в Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

Из Ханты-Мансийска самолеты по вторникам, четвергам и субботам будут отправляться в 20:45, из Нижневартовска — в 10:50. По средам и воскресеньям вылеты из Ханты-Мансийска запланированы на 18:50, в обратную сторону — в 16:30.

Время в пути составляет 1 час 15 минут, билеты на новые рейсы уже в продаже.

Ирина Пичурина